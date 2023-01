Mechelen gaat schoolomgevingen verkeersveiliger maken

De meeste werkzaamheden zullen dit jaar gebeuren in de buurt van lagere scholen. "Maar de Vlaamse schoolsubsidie geldt ook voor middelbare scholen", verzekert Vanmarcke. "We doen jaarlijks een oproep. Scholen kunnen zichzelf aanmelden met hun pijnpunten of we vragen zelf of ze mee willen doen als we in hun buurt nog verbeterpunten zien. We hopen dus ook volgend jaar weer scholen te kunnen helpen", besluit de schepen.