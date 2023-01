Campinguitbater in Heuvelland investeert in zes snellaadpalen: "Ook dagjestoeristen mogen er gebruik van maken"

Er moeten meer laadpunten voor elektrische wagens en fietsen in de Westhoek komen. Dat is de mening van campinguitbater Jan Vitse in Heuvelland. "Meer dan de helft van de campingbezoekers komt uit Nederland. Onze noorderburen staan duidelijk verder dan wij. Bijna alle caravans zijn minstens hybride. Maar ook de Engelsen komen steeds meer met een elektrische of hybride wagen. Daarom investeerden we in zes snellaadpalen, goed voor bijna 100.000 euro. Ook dagjestoeristen die bijvoorbeeld in de streek komen wandelen, mogen de palen gebruiken. Want erg veel laadpunten zijn er nog niet in de streek."