Meeste fietsers bleken in orde bij controle in Landen

In totaal werden 35 fietsers gecontroleerd. Eén derde droeg een helm, vier personen waren niet in orde. Enkele droegen een fluohesje of fluo rugzakhoes. “Wie in orde is, maakt kans op nieuwe fiets- of ledverlichting”, vertelt burgemeester Gino Debroux (L’anders). “Al negentig mensen deden mee aan de wedstrijd.” aldus de burgemeester.