Schietveld van Helchteren wordt weer natter gemaakt: voor de natuur en om brandgevaar te beperken 

Het militair domein in Houthalen-Helchteren is de voorbije decennia sterk verdroogd en dat baart zowel het Agentschap voor Natuur en Bos als Defensie zorgen. Want het gebied is niet alleen nuttig om schietoefeningen te houden, het is ook een belangrijk stuk natuur. Het is een gebied waar nog veel natte heide te vinden was. Was, want door de drastische daling van het grondwaterpeil is die natte heide aan het verdwijnen.