Man (24) uit Nederland verdacht van afpersing met naaktbeelden bij meer dan 100 meisjes: "Grootste onderzoek naar online-misbruik ooit" 

Om de naaktbeelden van de meisjes te verkrijgen, ging de man uiterst sluw te werk. Hij benaderde de slachtoffers via sociale media. Hij startte een gesprek en bood de meisjes geld aan voor het sturen van een naaktfoto. Hij spoorde ze aan om hem op die manier naaktbeelden toe te sturen. Eens de slachtoffers dat deden, vroeg de man telkens om meer beelden, zowel foto's als filmpjes. Anders zou hij de al verkregen beelden online zetten. In sommige gevallen zou de man dat ook hebben gedaan.

"Sextortion noemt men dat", vertelt de officier van justitie. Er wordt van sextortion gesproken wanneer een slachtoffer afgeperst wordt met seksueel getinte video's en foto's. Veelal gebeurt dat op sociale media. Jongeren zijn zich vaak nog niet bewust van de gevaren die schuilen achter het versturen van naaktbeelden. Ook in de zaak in Nederland heeft de afpersing een grote impact op de slachtoffers. Volgens de aanklager van een meisje van slechts 13 jaar oud verslechterde de zaak de band met haar moeder, die inmiddels is overleden. "Het meisje reageerde in paniek, ze was angstig en emotioneel."