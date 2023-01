Netflix-oprichter Reed Hastings geeft fakkel door als CEO

Reed Hastings stond meer dan 20 jaar aan het hoofd van Netflix. Hij richtte de streamingdienst in 1997 op samen met Marc Randolph. Randolph verliet Netflix in 2002, omdat het bedrijf toen te groot geworden was voor hem. Hij zei dat hij meer van het pioniersstadium hield.

Onder Hastings groeide Netflix uit tot een streamingdienst die wereldwijd miljoenen abonnees heeft. In de eerste helft van vorig jaar speelde Netflix heel wat abonnees kwijt, maar daarna ging het weer beter. De laatste drie maanden van 2022 kwamen er 7,66 miljoen abonnees bij, ver boven de zowat 4,5 miljoen waar analisten op hadden gerekend. Alles samen telde Netflix eind vorig jaar zo'n 230,75 miljoen gebruikers.

Hasting zegt dat hij de twee CEO's zal helpen en zoals elke voorzitter een brug wil zijn tussen de raad van bestuur de CEO's. "Ik zal ook meer tijd spenderen aan filantropie en er zeer gericht op blijven dat het Netflix-aandeel goed presteert."