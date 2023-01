Niet pelletkachel, maar centrale verwarmingsinstallatie is oorzaak van CO-vergiftiging in Hooglede

De broer van de overleden man riep na het ongeval meteen op om een CO-melder te plaatsen. Dat CO-vergiftiging ook kan als je met centrale verwarming werkt, is misschien een verrassing. Maar zodra er verbranding plaatsvindt, is CO-vergiftiging mogelijk. CO is een reukloos gas dat onstaat bij slechte verbranding. "Eigenlijk zou zo'n melder verplicht moeten worden", bevestigde een installateur deze week bij Radio 2 West-Vlaanderen.