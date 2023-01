Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern stapt op

"Ik weet wat deze baan vergt en ik weet dat ik niet meer voldoende in de tank heb. Zo simpel is het", zei de 42-jarige regeringsleider. "We geven alles wat we kunnen zolang we kunnen, en dan is het tijd. En voor mij is het tijd." Ze noemde haar premierschap "de grootste eer uit mijn leven", maar benadrukte dat de functie met veel verantwoordelijkheden komt, "waaronder de verantwoordelijkheid om te weten wanneer je de juiste persoon bent om te leiden en wanneer niet".

Tijdens haar regeerperiode kreeg Ardern te maken met verscheidene crisissen, van de terreuraanslag in Christchurch in 2019, tot de vulkaanuitbarsting op White Island in 2020 en de coronapandemie. De premier kreeg veel lof over haar optreden, maar "de beslissingen die gemaakt moesten worden, waren onophoudelijk en zwaarwegend", benadrukte ze.

Zodra een nieuwe premier is aangeduid, stapt Ardern op. Zondag al organiseert haar Labour Party een partijraad om een nieuwe leider te kiezen. Vicepremier en minister van Financiën, Infrastructuur en Sport Grant Robertson liet alvast weten dat hij geen kandidaat is.

Ardern werd in 2017 op 37-jarige leeftijd eerste minister van Nieuw-Zeeland in een coalitieregering. Ze werd zo een van de jongste vrouwen ooit aan het hoofd van een regering en de tweede regeringsleider die tijdens haar ambtstermijn een kind op de wereld zette. In 2020 raakte ze met een historische absolute meerderheid herverkozen.



Tot slot maakte Ardern bekend dat de parlementsverkiezingen dit jaar op 14 oktober zullen plaatsvinden. Tot dan zal ze haar mandaat als parlementslid uitvoeren.