Spiegelgladde wegen zorgen voor ongevallen in Torhout, Gistel en Ruddervoorde

Temperaturen rond het vriespunt en plotse hagelbuien zorgden vanmorgen voor gladde wegen in de streek van Brugge, Torhout, Gistel en Oostkamp. Het was onder meer opletten op de E403. Maar ook op landelijke wegen was het gevaarlijk.

In Torhout bijvoorbeeld belandde een autobestuurder rond kwart voor zeven in de gracht nadat hij was uitgegleden in een bocht in de Landstraat. De brandweer moest hem bevrijden. De man is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Ook voor de hulpdiensten die de man kwamen helpen was het trouwens oppassen door de ijzel.