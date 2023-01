Onrust bij Agfa-Gevaert in Mortsel over besparingen: vakbonden zitten samen met CEO

In Mortsel is er veel onrust onder de werknemers van Agfa-Gevaert. Volgens de vakbonden is het bedrijf niet meer wat het geweest is en is het duidelijk aan een afbouw bezig. “De laatste twee jaar hebben we al 20 bijzondere ondernemingsraden moeten doen en elke keer opnieuw ging het over ontslagen", zegt Koen Zeuwts van het ACV. “Er is een afbouw bezig die in een sneltreintempo gaat. Geen enkele belofte krijgen we nog op papier. Daarom gaan we deze voormiddag samenzitten met onze CEO Patrick Juéry om onze eisen op tafel te leggen.” Het voorbije jaar zouden er al 400 banen verdwenen zijn in Mortsel.