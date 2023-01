Schelden voor goeie doel, "team van 5 miljoen" en met baby Neve naar VN: opvallende momenten tijdens premierschap Jacinda Ardern

De assertiviteit van Ardern komt in november naar boven wanneer ze de Finse premier Sanna Marin op officieel bezoek krijgt. Een journalist vraagt op een persconferentie of de twee elkaar ontmoeten, omdat ze beiden jong en van hetzelfde geslacht zijn. Zowel Ardern als Marin maken snel komaf met die ongemakkelijke opmerking.



"Ik vraag me af of iemand Barack Obama en John Key ooit heeft gevraagd of ze elkaar ontmoetten omdat ze even oud zijn", reageert Ardern duidelijk. "Natuurlijk lopen er meer mannen in de politiek rond, dat is de realiteit, maar als vrouwelijke politici elkaar ontmoeten is dat niet alleen maar vanwege het feit dat ze van hetzelfde geslacht zijn. We ontmoeten elkaar omdat we premier zijn."