PS-voorzitter Paul Magnette: "Pijnlijke beslissing om Marc Tarabella uit partij te zetten, maar nodig om sereniteit te brengen"

Het verschil in reactie tussen voorzitter Di Rupo en voorzitter Magnette kan een gevolg zijn van het politieke trauma dat Di Rupo opliep toen hij in de jaren 90 -zonder bewijs- beschuldigd werd in een pedofiliezaak. Mogelijk was hij als partijvoorzitter om die reden bijzonder voorzichtig om een beslissing te nemen voordat het onderzoek afgerond was. Volgens Di Rupo tast de Tarabella-affaire niet zozeer het imago van de PS aan, maar wel van de politiek in het algemeen. "De meerderheid van PS-leden zijn mensen van grote eerlijkheid en kwaliteit."