Lokale politie Lier zet bekende Zimmertoren in nieuw logo en gaat op zoek naar nieuwe medewerkers

De lokale politie van Lier heeft een nieuwe huisstijl en een nieuw logo. Daarin is de Zimmertoren te herkennen. "Het is een van de bekendste monumenten van Lier. Dat is dus een bewuste keuze, omdat we fier zijn om in Lier te werken", zegt hoofdcommissaris Stijn Van den Bulck. "We hechten er ook belang aan om dicht bij de mensen te staan. Daarom staat ook de slogan "Ook mijn politie" erbij. We hopen dat iedereen, met welke achtergrond ook, zich kan identificeren met onze zone."