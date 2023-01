Port of Antwerp-Bruges zet in Antwerpse haven eigen strooiwagens in

"We zijn vannacht voor de tweede keer dit jaar en voor de tiende keer deze winter uitgerukt met zoutstrooiers", zegt Evelyn Tielbos van Port of Antwerp-Bruges. "Er zijn er twee op rechteroever en twee op linkeroever uitgereden en ook per sluis hebben we een zoutstrooier. In totaal zijn dat er een 10-tal."

"Niet enkel de wegen, maar ook de fietspaden in het havengebied zijn gestrooid met kleine tractoren. Wij zijn als haven verantwoordelijk om de veiligheid in ons havengebied te garanderen. Daarbij horen ook de fietspaden", zegt Tielbos. "We hebben nog geen meldingen gekregen van ongevallen."