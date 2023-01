Provincie Antwerpen zoekt 5 gemeenten voor proefproject om straten te ontharden

De provincie Antwerpen maakt zo'n 50.000 euro vrij voor dit project. "De verhardingsgraad in Vlaanderen is erg hoog. In onze provincie zijn er veel wegen die verhard zijn, ook waar het eigenlijk niet nodig is. Met dit proefproject willen we in 5 gemeenten een scan doorvoeren om te bekijken in welke straten het veilig is om te ontharden en hoe we dat juist moeten aanpakken."