Restauratie van de monumentale tiendenschuur van kasteel van Heers gaat van start

De erfgoedwaarde staat bij de restauratie centraal voor Herita. "We kiezen resoluut voor een traditionele manier van restaureren", zegt directeur Matthias Francken. "Als erfgoedstichting blijft Herita zo dicht mogelijk bij de historische context. We gaan alles in hout restaureren. Op die manier kunnen we het authentieke vakmanschap dat hier aanwezig is, bewaren voor toekomstige generaties."