Sint-Pieters-Leeuw zet volop in op slimme rattenvallen na succesvol testproject

Hoe werkt zo'n slimme rattenval?

Een SmartTrap lijkt op een plastic bak, waarin een zadenmengsel zit dat ratten erg lekker vinden. Als de ratten in de val komen, lopen ze op een klep die naar beneden valt. Dan vallen ze in de box, die gevuld is met een mengsel van water en alcohol, waarin ze verdrinken. De val is dus volledig gifvrij. De rattenval wint het vertrouwen van ratten omdat ze niet meteen dichtklapt, zodat ratten zich veilig voelen. Elke val is verbonden met een app, zodat de gemeente kan volgen wanneer ze leeggemaakt moeten worden. Een rattenval kost gemiddeld rond de 700 euro.