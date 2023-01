"Spookhotel" in Vrijbroekpark in Mechelen wordt dierenhotel voor vleermuizen en otterfamilie

De hotelruïne, of "het spookhotel", is in de jaren '70 gebouwd in het Mechelse Vrijbroekpark. Er waren plannen om daar een groot hotel te bouwen, maar na een gelijkvloers en één verdieping werd de bouw stopgezet. "Nu is het verboden terrein", zegt Colson. "Het gebouw is overgenomen door de natuur, graffitikunstenaars hebben zich daar uitgeleefd en het is een populaire plaats voor urban-fotografen."