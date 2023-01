Spookmetrolijn in Charleroi krijgt na decennia van verwaarlozing een tweede leven: "Project om stad de toekomst in te loodsen"

Het einde van de wafelijzerpolitiek wordt ingeluid door de derde staatshervorming en gaat gepaard met de regionalisering van heel wat nationale bevoegdheden, "toch is ze niet helemaal ten dode opgeschreven", verduidelijkt Sinardet. "In Vlaanderen en Wallonië wordt er ook rekening gehouden met interne evenwichten en middelen, dat sous-régionalisme is heel belangrijk in Wallonië."

Sterke, populaire politici als Paul Magnette kunnen meer wegen op de evenwichten tussen subregio's dan politieke lichtgewichten. "De herinvestering in het metronetwerk van Charleroi heeft tot doel om de auto terug te dringen in de stad, wat de stad meteen ook meer aantrekkelijk maakt. Het is echter ook een manier om de eigen achterban te bedienen", zegt Sinardet. "Maar er is nog een hele lange weg te gaan, met een metrolijn alleen kom je er niet."