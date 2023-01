Spoorlijn tussen Lanaken en Maastricht niet gebruikt door treinen, wel door muurhagedissen: “Eerste autochtone soort in Vlaanderen”

De spoorlijn van Lanaken is heel aantrekkelijk voor een muurhagedis. “Het mooi warm bedje van de sporen, dat is ideaal voor de reptielen”, gaat Engelen verder. De dieren hebben zelf hun plek gevonden in Lanaken, wat heel uitzonderlijk is volgens hem. “Het is de eerste en enige autochtone populatie in Vlaanderen, er is geen menselijke ingreep aan te pas gekomen.”