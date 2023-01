Stadsbestuur laat onderzoeken of Gentse politie identiteitscontroles juist uitvoert

Professor De Kimpe: "We onderzoeken eigenlijk op twee manieren. Eerst bij de politie zelf. Hoe ervaren de agenten zelf die controles? We gaan ook mee op het terrein en observeren hoe zo'n controle verloopt. Maar dus in tweede instantie ook bij de burgers. We willen weten hoe de mensen die werden gecontroleerd die controle hebben ervaren. Hoe verliep de identiteitscontrole? Met welk gevoel bleef je achter? Zijn er punten die verbeterd kunnen worden? Op dergelijke vragen willen we een antwoord vinden."

Hoewel het burgeronderzoek in februari al zou moeten starten, zijn de onderzoekers nog op zoek naar heel wat deelnemers. "We zouden graag 4 focusgroepen samenstellen in verschillende buurten in Gent. We zijn op zoek naar Gentenaars die ervaring hebben met een identiteitscontrole. We willen oude Gentenaars, jonge en van middelbare leeftijd, studenten, graag een divers profiel en veel mensen." Wie deel wil nemen, kan dat via www.stad.gent/handelingskader.

Deelnemers moeten zich kunnen vrij maken op 6 februari in Gentbrugge of het Patershol, of op 7 februari in de Brugse Poort. De getuigenissen gebeuren anoniem.