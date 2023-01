"Wapens zijn de weg naar vrede": NAVO-topman Stoltenberg voert druk op Duitsland om tanks te laten leveren verder op

Ook de Oekraïners willen het ijzer smeden als het heet is. In de aanloop naar de bijeenkomst in Ramstein morgen heeft president Zelenski nog eens opgeroepen om de tanks zo snel mogelijk te leveren. Het hoofd van zijn administratie Andri Jermak drong vandaag ook nog eens aan: "We hebben hier geen tijd voor, de wereld heeft hier geen tijd voor. We betalen met Oekraïense levens aan het front, omdat de discussies in westerse hoofdsteden zo traag gaan."