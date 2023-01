Tekenacademie van Hansbeke zit al 8 weken zonder verwarming

In Hansbeke moeten de leerlingen van de kunstacademie tekenen en schilderen in 6 graden. Sinds 1 december werkt de verwarming niet meer. Volgens het bestuur zijn er meerdere defecten in het verwarmingssysteem, waardoor het niet snel opgelost geraakt. "Als het 's nachts vriest en de chauffage werkt niet, dan is het logisch dat het heel koud kan worden in de academie", reageert schepen van Cultuur Rutger De Reu (CD&V).

"Er is een gespecialiseerde firma langsgekomen die ondertussen ook wisselstukken heeft besteld. Er zat ook twee weken bouwverlof tussen, daar moeten we ook rekening mee houden. Als het probleem binnen enkele dagen niet is opgelost, dan zoeken we een nieuwe locatie om de lessen te laten plaatsvinden", belooft de schepen.