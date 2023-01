Trucker zwaargewond na ruzie met collega op Grensparking Rekkem

Op de grensparking in Rekkem is een trucker zwaargewond geraakt na een ruzie met een collega. De twee mannen, allebei Nederlanders, waren in Rekkem gestopt na een akkefietje op de E17. Er ontstond een zware discussie.

Eén van de twee besloot uiteindelijk om door te rijden. De andere wou dat voorkomen en klampte zich aan de vrachtwagen vast, maar kwam onder de wielen terecht. De trucker die wou doorrijden belde de hulpdiensten. Hij is later ook ondervraagd door de politie. De andere man is naar het ziekenhuis gebracht.