"Twee emmertjes water halen": Joris uit Asse leert kinderen beter Nederlands via kinderliedjes

De provincie Vlaams-Brabant wil kinderen uit het lager onderwijs stimuleren om beter Nederlands te leren. Dat gebeurt onder andere met workshops muziek, die begeleid worden door kunstencentrum 't Smiske in Asse.

Joris van het centrum zet de workshops op poten: "We zingen samen met de kinderen de typische kinderliedjes zoals "Twee emmertjes water halen" en "Ik zag twee beren". In sommige gemeenten is er daarna een schoolfeest waar de kinderen van de verschillende scholen zullen samenkomen om de liedjes te zingen met een professionele band."