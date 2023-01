ULB-VUB-expeditie keert terug uit Antarctica met een meteoriet van bijna 8 kilogram

Meteorieten vallen overal op aarde neer maar ze zijn niet overal even makkelijk te vinden. Een meteoriet die jaren geleden in een regenwoud of een andere dichtbegroeide plaats is neergestort, zal je waarschijnlijk enkel vinden als je er toevallig over struikelt en ook op bodems waar veel 'aardse' rotsen liggen, vallen meteorieten niet op.

Dat is niet het geval in de woestijnen in Noord-Afrika en Australië en evenmin op Antarctica, waar de zwarte ruimterotsen duidelijk afsteken tegen de besneeuwde of ijzige vlakten. En zelfs als de meteorieten in het ijs wegzinken, helpt de beweging van de gletsjers tegen de rotsen de meteorieten opnieuw naar de oppervlakte van de blauwe ijszones op het continent te brengen.

Die blauwe ijszones zijn oude ijslagen die door onderliggende bergketens omhooggestuwd worden en die hun blauwe kleur danken aan de enorme druk waarmee het ijs eeuwenlang samengeperst is. Het is zelfs zo dat een aantal blauwe ijszones zogenoemde accumulatiezones voor meteorieten zijn, plaatsen waar meteorieten door de beweging van het ijs samengebracht worden.

Woestijnen - en vreemd genoeg is Antarctica het droogste continent op aarde en dus een woestijn - hebben als bijkomend voordeel dat het droge klimaat de verwering van de meteorieten beperkt. Ook de koude op Antarctica helpt mee om de meteorieten te bewaren.

En dus worden er sinds de jaren 70 expedities naar Antarctica georganiseerd om meteorieten op te sporen. Ook de Université libre de Bruxelles en de Vrije Universiteit Brussel hadden tijdens drie eerdere expedities naar het Nansen Blue Ice Field al meer dan 600 meteorieten verzameld, in samenwerking met het Japanse Nationaal Instituut voor Polair Onderzoek (NIPR).

Het internationale team dat aan deze campagne deelnam stond onder leiding van Vinciane Debaille (ULB/Fonds de la Recherche Scientifique-FNRS) en bestond uit VUB-vorser Ryoga Maeda, Maria Schönbächler (ETH-Zürich) en Maria Valdes (Field Museum of Natural History/University of Chicago). Manu Poudelet (International Polar Guide Association) was de gids ter plaatse.