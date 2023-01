Europees Parlement dringt aan op onvoorwaardelijke vrijlating Olivier Vandecasteele en veroordeelt "gijzelingsdiplomatie" van Iran

Tegelijk roept een collectief van 35 Europese ngo's de Europese Unie op om meer inspanningen te leveren om Vandecasteele uit de gevangenis te krijgen. Ze vragen onder meer om een actievere rol te spelen in de onderhandelingen met Iran. De organisaties hebben hun standpunten uiteengezet in een open brief die in het Franse dagblad Libération is verschenen.

"Een van de eerste stappen waartoe de EU kan bijdragen, is het verkrijgen van contact met een onafhankelijk medisch team", staat in de open brief. "Een grondige medische check-up is van cruciaal belang voor de veiligheid van Vandecasteele."

De ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten buigen zich maandag over Iran.