Verdachte aangehouden na aanval met mes op 17-jarige jongen in Brusselse Zuidstation

Afgelopen dinsdagochtend werd een 17-jarige jongen in het Zuidstation schijnbaar uit het niets aangevallen door een man met een mes. Op beelden is te zien hoe de aanvaller zijn slachtoffer meermaals snijdt en steekt. De tiener raakte gewond, maar verkeert niet in levensgevaar.

Kort na de feiten kon een verdachte worden opgepakt. Het gaat om een 18-jarige man. Volgens het parket speelden de feiten zich af “in het kader van een voormalig conflict tussen beide partijen”. De vermoedelijke dader werd na zijn arrestatie voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die besliste om de man aan te houden.

"Hij werd in verdenking gesteld van opzettelijke slagen en verwondingen met voorbedachte rade, ten nadele van een minderjarige, met arbeidsongeschiktheid als gevolg, en van het verboden dragen van een wapen per bestemming”, meldt Martin François van het Brusselse parket. "Het onderzoek is lopende om de precieze omstandigheden van deze feiten te achterhalen. In het belang van het onderzoek zal het parket geen verder commentaar geven."