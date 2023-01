Krijgt Voeren een nieuwe, tweetalige partij?: "Burgers beslissen of we deelnemen aan verkiezingen in 2024"

De nieuwe partij "Het Voerens alternatief" wil focussen op participatief besturen. "Wij vinden dat het Voerens beleid beter kan en ook anders tot stand moet komen. Wij bieden de Voerenaar letterlijk een alternatieve keuze om mee te denken, mee te beslissen en vooral ook mee te doen. Daarnaast willen we ook beter informeren dan tot nu toe het geval is. We vinden dat er veel meer rekening moet gehouden worden met hoe de Voerenaar vindt dat er beleid moet worden gevoerd, niet alleen bij het begin van een project maar ook bij de uitvoering en de evaluatie", licht Fred Banens toe.

Het Voerens Alternatief wil ook consequent zijn naar zichzelf en zich alleen aan de kiezer presenteren, als blijkt dat voldoende Voerenaars vinden dat er behoefte is aan een derde partij. Ze gaan dat doen via een poll op hun website, maar ook door contacten met inwoners en verenigingen. De leden hebben zichzelf geen deadline gesteld om de knoop door te hakken.

Ook de uiteindelijke politieke ambities laten ze nog het midden. "Een partijprogramma, hoeveel zetels we willen veroveren, enzovoort, dat is allemaal nog niet aan de orde. Eerst moeten we horen of de Voerenaars een derde partij willen", zo beschrijft Fred Banens de geleidelijke aanpak.