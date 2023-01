Jongemannen uit Aarschot krijgen werkstraf van 100 uur nadat ze vuurpijl in huis van wijkagent duwen 

De wijkagent en zijn vrouw werden in de nacht van 11 juni 2022 opgeschrikt door een knal aan de voordeur. In de gang merkten ze brandende jassen op aan de kapstok, met in de kleren een ontplofte vuurpijl. De man was na het incident een tijdje arbeidsongeschikt en kampt sindsdien met angsten en slaapproblemen.



Op camerabeelden ondekte de politie dat een groep van zes jongeren eerder die nacht door de straat had gewandeld en had gewezen naar het huis. Drie van hen keerden later terug en pleegden de feiten.