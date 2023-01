"Een unieke combinatie van efficiënt, empatisch en authentiek": waarom resoneert Jacinda Ardern ook zo bij ons?

Celis treedt minister Gennez bij in haar omschrijving van Ardern: Een groot deel van haar charme ligt in haar authenticiteit. "Dat is wat de burger wil. What you see is what you get. Die warmte en nederigheid". "Ze neemt ontslag omdat 'haar tank leeg is', dat is hoe u of ik dat ook zouden beschrijven", zegt Celis. "Ze is iemand van ons, ze straalt nabijheid en herkenbaarheid uit." Maar daarbovenop is ze iemand die wil werken voor de burgers, zegt Celis. En dat slaat aan.