Wachtebeke doet investeringsspurt voor fusie met Lochristi

Wachtebeke gaat met de fusie met Lochristi in zicht niet achteruit leunen, maar wil blijven investeren. Over bijna twee jaar smelten Wachtebeke en Lochristi samen en tegen dan wil de bestuursploeg van Wachtebeke nog enkele grote openbare werken afronden. Burgemeester Rudy Van Cronenburg: "De rioleringswerken en de heraanleg van het wegdek op de Oudeburgse Sluis en de Francisdijk zijn volop aan de gang en zullen in de loop van het jaar afgerond worden."

Ook aan de herinrichting van de R4 werkt de gemeente actief mee. In deelgemeente Overslag zal het Van Puyveldeplein heringericht worden en ook de Mendonkse Dreef wordt aangepakt. En in het Axelsvaardeken staan er de komende twee jaar riolerings- en wegenwerken op het programma. Naast een pak openbare werken maakt Wachtebeke ook geld vrij voor de verbouwing van het cultuurhuis aan het Jules Persijnplein. En ook in sociale woningen wordt geïnvesteerd. Door het Melkerijproject moeten er 28 sociale woningen bijkomen.