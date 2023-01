Werkingsmiddelen in welzijn al 10 jaar niet meer geïndexeerd, almaar meer organisaties op hun tandvlees: "Dit is niet vol te houden"

"Heel concreet: als we 10 jaar geleden 100 euro werkingsmiddelen kregen, zouden die vandaag door de indexering 132 euro moeten bedragen. Maar spijtig genoeg is dat nu nog 92 euro", legt Hendrik Delaruelle uit, algemeen directeur van het Vlaams Welzijnsverbond. Zijn federatie vertegenwoordigt 750 voorzieningen in de sector van de kinderopvang, jeugdhulp en ondersteuning voor mensen met een handicap. "Dat betekent dat we onze werkingsmiddelen in die periode met 30 procent hebben zien verminderen."