Opgelet voor gladde wegen: hoe kan je als fietser de kans op glijpartijen verminderen?

"Fietsers hebben soms een soort van je m'en foutisme, het idee dat ze er wel geraken, dat het wel zal meevallen", zegt Wies Callens van de Fietsersbond in "De wereld vandaag" op Radio 1. "Het is belangrijk dat je vooraf goed nadenkt over je route en hoe die erbij zal liggen." Het probleem is ook dat veel fietsers geen andere optie hebben. "Voor kinderen en jongeren die met de fiets naar school gaan is er niet altijd een andere oplossing. Voor volwassenen ligt dat anders, zij kunnen kiezen om van thuis uit te werken." En ook de populariteit van elektrische fietsen speelt mee: "Er zijn meer fietsers, die ook in gure omstandigheden de verplaatsing kunnen maken."