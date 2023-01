Zonnebeke kijkt uit naar Kasteelcross, maar er komen geen toppers aan start

Zonnebeke maakt zich, na 2 coronajaren zonder, op voor de Kasteelcross zaterdag. De gemeente verdrievoudigt de steun, meerdere kanalen zorgen voor live-uitzending en er wordt droog weer voorspeld. Toch maakt de organisatie zich zorgen over de opkomst, want er komen geen toppers aan de start. En zonder Van Aert en co, blijven misschien ook de toeschouwers weg.