Zuid-Afrika start militaire oefeningen met Rusland en China

Zuid-Afrika gaat volgende maand voor de kust militaire manoeuvers uitvoeren samen met Rusland en China. Het is de tweede keer dat de drie legers samen opereren. Zuid-Afrika is een grootmacht in Afrika. Het land heeft een neutraal standpunt ingenomen na de inval van Rusland in Oekraïne. Voor Rusland en China is Zuid-Afrika belangrijk vanwege de grondstoffen en de politieke invloed.