180.000 meldingen op Brusselse FixMyStreet-app sinds lancering

“Meer dan de helft van de gemelde incidenten heeft te maken met openbare netheid”, zegt onderzoeker Iris Steenhout. “Gevolgd door problemen met de straat, zoals schade aan het wegdek, openliggende putdeksels, omvergereden paaltjes of verkeersborden en defecten aan de openbare verlichting.”



De app is ook een belangrijk middel voor de overheid, om aan te tonen hoe snel zij tussenkomen bij dit soort problemen. Over het algemeen is dat volgens de onderzoekers vrij snel, al varieert die termijn naargelang het type incident dat gemeld wordt. “Vuilnis wordt doorgaans binnen een periode van drie dagen opgeruimd. Bij problemen aan het straatmeubilair of aan de weg kan de wachttijd oplopen tot 50 dagen”, aldus Steenhout.