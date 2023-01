De Roma in Borgerhout viert 20 jaar heropening met buurtfeest, vrijwilligersfeest en evenementen voor het grote publiek

Om te beginnen is er woensdag 25 januari een volkfeest. "Dan vieren we de start van de werken 20 jaar geleden", zegt directeur Danielle Dierckx. "Toen zijn we met verschillende vrijwilligers een ruïne beginnen op te kuisen, met kruiwagens en containers. Niemand geloofde nog in de herrijzenis van dat prachtige gebouw. Maar kijk, het is gelukt en dat gaan we dan ook in volle glorie vieren."

Op het feest is iedereen welkom. "De deuren gaan open om 16 uur. Er is voor alle bezoekers een gratis drankje, er is een playbackshow voor kinderen en de reuzen van Borgerhout komen. Die gaan de eerste vrijwilligers van de Roma eren. Er zal ook live radio gemaakt worden en een videospektakel te zien zijn."