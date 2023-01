Sven uit Sint-Niklaas gaat met de luchtballon op vakantie: "Je weet nooit waar je zal landen"

Sven is nog maar net terug uit India. Het land wist hem echt te verrassen. "Het was ongelooflijk mooi. De bewoners zijn erg vriendelijk en verwelkomen je altijd met een glimlach. In het zuidwesten waar wij zaten, vaar je boven een groene zee van palmbomen. Ze kennen er het ballonvaren nog maar 8 jaar. Als je landt, staan er honderden mensen rond je mand. Dat is fantastisch."