Gevel van bekend hotel langs zeedijk Blankenberge gaat dan toch niet tegen de grond

De gevel van het historisch hotel Petit Rouge op de dijk van Blankenberge zal toch niet gesloopt worden. Het hotel dateert van 1860 en heeft een iconische gele gevel. Op dit moment staat het hotel al drie jaar leeg. Er waren plannen om het hele gebouw af te breken, maar de projectontwikkelaars ION en POC Real Estate willen de gevel behouden.

Hun doel is om een nieuw gebouw te zetten achter de gevel. "We willen het erfgoed, met andere woorden de gevel, bewaren. We willen de gevel terug in de oorspronkelijke staat brengen. Vroeger was de gevel meer open en zaten er inpandige terrassen in. Dat willen we herstellen", zegt commercieel directeur van POC Real Estate Paul Breels.