Maarkedal eert Tom Boonen met standbeeld van zijn eigen benen op "zijn Taaienberg" 

Boven op de Taaienberg is een bronzen standbeeld van de benen van Tom Boonen onthuld. Het werk is een eerbetoon van de gemeente Maarkedal aan de ex-coureur die de helling doorheen zijn carrière een beetje als zijn terrein kon afbakenen. "Vele koersliefhebbers buiten onze gemeente kennen alle scherprechters in de Vlaamse voorjaarsklassiekers, maar weten vaak niet dat die in Maarkedal liggen. De bekendste is uiteraard de Taaienberg, waar Tom Boonen steeds voor koers zorgde. Daarvoor willen we hem bedanken", vertelt burgemeester Joris Nachtergaele.