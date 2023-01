Brandweer Leuven protesteert tegen personeelstekort: "Kunnen veiligheid niet meer blijven garanderen"

Het gebeurt steeds vaker dat hulpverleners uit de brandweerpost van Leuven moeten bijspringen bij andere posten of zelfs in andere zones. En omgekeerd. Een van de opvallendste voorbeelden was een gaslek in de zomer van 2022 in het centrum van Leuven. Omdat er op dat moment te weinig medewerkers aanwezig waren in Leuven, werd het korps van Londerzeel ter plaatse gestuurd. "Het duurde 30 minuten vooraleer de collega's toen in Leuven raakten. Dat is veel te lang en onverantwoord", klinkt het. Maar ook de inschattingen over het aantal interventies zouden volgens het personeel niet kloppen. "In 2021 hebben de twee ziekenwagens van brandweerpost Leuven een 4.000-tal ritten uitgevoerd, terwijl de prognose van de zoneleiding slechts 2.900 ritten was."