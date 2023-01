Brussels Airport klaagt aan: "Luchtvaartmaatschappijen blijven weg door tekort aan grenspolitie"

De luchthaven van Zaventem ontving vorig jaar bijna 19 miljoen passagiers, een verdubbeling tegenover 2021 en 72 procent van het niveau van voor de coronacrisis. "We zitten nog niet op de niveaus van voor corona, maar we zijn op de goede weg", zo zei Feist. "De verdubbeling van het passagiersverkeer was een hele operationele uitdaging, maar we zijn erin geslaagd."

Toch is er één groot knelpunt op de luchthaven: de grenscontroles. "De agenten van de federale politie hebben hun best gedaan om wachtrijen te vermijden", aldus Feist, "maar er is een structureel tekort aan personeel bij de luchthavenpolitie. Ik kan niet anders dan bij de federale regering aandringen om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen."

Volgens Feist belemmeren de problemen bij de grenscontrole ook "de ontwikkeling van de intercontinentale operaties" van Brussels Airport. Ze zouden geïnteresseerde luchtvaartmaatschappijen doen twijfelen om nieuwe langeafstandsbestemmingen te openen, zegt hij. Ze willen niet riskeren dat hun passagiers urenlang zouden moeten aanschuiven.