"Doe je plicht, neusje dicht": Cafébaas uit Sint-Niklaas bindt strijd aan met cocaïnegebruik

Cafébaas Steve Vonck uit Sint-Niklaas heeft een actie op poten gezet om cafégangers te doen nadenken over hun cocaïnegebruik. De eigenaar van café 't Hemelrijk bedacht de slogan "Doe je plicht, neusje dicht". "Het nieuws van de afgelopen weken was de druppel. Cocaïnehandel is een miljardenbusiness die enkel blijft draaien door de gebruikers. We willen niemand straffen, maar wel onze verantwoordelijkheid nemen."