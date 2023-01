Chris Hipkins zal Jacinda Ardern opvolgen als premier van Nieuw-Zeeland

De populaire premier Jacinda Ardern verraste gisteren iedereen door haar ontslag aan te kondigen als leider van de Labour Party en dus ook als premier. Ze is meer dan vijf jaar eerste minister geweest. Ze groeide uit tot een wereldwijd icoon van links en stond model voor een nieuw soort van leiderschap.

Binnen 8 maanden zijn er verkiezingen in Nieuw-Zeeland. Ardern ziet een nieuwe termijn als premier niet meer zitten. "Ik weet wat deze baan vergt: je hebt een volle tank nodig en nog wat reserve. Ik weet dat ik niet meer voldoende in de tank heb. Zo simpel is het", zei Ardern gisteren met een krop in de keel. "We geven alles wat we kunnen zolang we kunnen, en dan is het tijd. En voor mij is het tijd."

In peilingen afgelopen december bleek Arderns populariteit en die van haar Labour Party in dalende lijn door de stijgende levensduurte, de stijgende rentes en de toenemende criminaliteit. Dit ten voordele van haar belangrijkste tegenstander, de conservatieve National Party. Door nu een nieuwe leider te lanceren, hoopt de partij het tij te kunnen keren.