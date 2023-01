Garagist uit Geluveld achtervolgt dieseldief tot aan Franse grens

Twee weken geleden werd 200 liter diesel uit een vrachtwagen van een garage op industriezone De Polderhoek in Geluveld gestolen. Woensdagavond was het opnieuw zover. De camera’s van de zaak registreerden even voor 22 uur een witte bestelwagen. Die verkende de omgeving en parkeerde zich naast de brandstoftank van een vrachtwagen. De dief werd opgeschrikt door de wagen van zaakvoerder Patrick Leniere, die materiaal kwam afzetten. De man zag de dief vluchten en zette de achtervolging in.

De dief vluchtte via de autosnelweg A19. "Hij probeerde mij met schijnbewegingen af te schudden." zegt Patrick Leniere. "Bij de afritten van Wervik en Menen deed hij telkens alsof hij de afslag nam, maar op het laatste moment reed hij toch weer de A19 op. Bij Moeskroen draaide hij enkele rondjes op de rotondes. Ik stopte uiteindelijk aan de Franse grens." De garagist kon de nummerplaat van de wagen noteren. Politiezone Arro Ieper heeft een onderzoek gestart en vraagt om uit te kijken voor het Franse voertuig van het merk Peugeot en het ouder type Expert.