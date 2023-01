Ontdek de 9 finalisten van talentenjacht Nieuwe Lichting 2023 van Studio Brussel

Ze komt uit Denemarken en woont in Brussel, maar de muziek van Anna Maehl is geboren in een wereld die alleen zij kent. Haar minimale en melancholische pop, versierd met piano en strijkers, klinkt als een reisverslag waarbij de trip belangrijker is dan de bestemming. ‘Please stay for a moment’, vraagt ze vriendelijk in 'Youth Song', en na het nummer heb je hetzelfde verzoek voor haar.