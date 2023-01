Poolse kustwacht vist drie mysterieuze duikers uit Oostzee in de buurt van belangrijke energie-infrastructuur

Zaterdagnacht, 2 uur: de kustwacht van de Poolse Maritime Search and Rescue Service SAR krijgt een oproep over een boot in moeilijkheden. “Het was op dat moment bar slecht weer, met harde wind en een hoge zee”, getuigt woordvoerder Rafal Goeck aan de Amerikaanse nieuwssite CBS News. “Buiten was het 6 graden, de zeetemperatuur bedroeg 2 graden. In mijn 12-jarige carrière had ik nog nooit eerder gezien hoe iemand in zulke omstandigheden gaat duiken.”