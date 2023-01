Duitsland tempert de hoge verwachtingen over de levering van tanks aan Oekraïne: "Niet alleen wij hebben twijfels"

"Het is duidelijk dat Duitsland nog niet helemaal klaar is om die tanks te leveren", vertelt Jan Balliauw. "We weten dat ze het daarmee moeilijk hebben omdat het land vreest voor escalatie. Duitsland vreest dat de levering van tanks kan leiden tot een rechtstreeks conflict tussen Rusland en het Westen."

Toch meent Jan Balliauw dat het niet uitgesloten is dat Duitsland in de toekomst wel akkoord gaat met de export van tanks naar Oekraïne. "Dat wil niet zeggen dat de beslissing op de lange termijn wordt geschoven. Het is nu nog te vroeg, maar Duitsland gaat zich wel voorbereiden op een positieve beslissing. Die zal naar alle waarschijnlijkheid vandaag niet meer genomen worden."