Eigenaar appartementsgebouw in Meise zet bewoners letterlijk in de kou om energie te besparen: "Enkel verwarmings 's morgens en 's avonds" 

Het is bibberen en beven voor de bewoners van een appartementsgebouw in Wovertem. De gebouwbeheerder heeft immers beslist om de centraal aangestuurde verwarming enkel tussen 6.00 uur en 9.00 uur en tussen 17.00 uur en 23.00 uur in te schakelen. "Rond 13.00 uur halen we in ons appartement nog 12 tot 14 graden", klaagt bewoonster Marie-Paule Buntinx.

Net als de andere bewoners van het gebouw is Marie-Paule niet te spreken over de beslissing van de gebouwbeheerder. "Verschillende mensen die hier wonen, werken van thuis uit. Zij werken nu met mutsen en sjaals aan. De gebouwbeheerder heeft hier met ons niet over overlegd. We zijn uiteindelijk naar de vrederechter gestapt voor een bemiddelingspoging, maar die is op niets uitgedraaid. De vrederechter zegt dat we de wet aan onze kant hebben en dat we bij een rechtszaak gelijk zullen krijgen, maar dat heeft de gebouwbeheerder niet op andere gedacht gebracht en dus zal er een rechtszaak van moeten komen. Maar dat is een lange procedure en tegen de tijd dat die is afgelopen is de winter voorbij."

De eigenaar zou nu beloofd hebben om de verwarming toch overdag aan te zetten omwille van de vrieskou. Maar gisterenavond zaten de bewoners nog altijd zonder verwarming. De redactie heeft de eigenaar gecontacteerd, maar kon hem niet bereiken.